Новак по поразот: Нема да се откажам, ќе продолжам да се борам

Откако загуби во полуфиналето на УС Опен, Новак Ѓоковиќ, најдобриот тенисер на сите времиња, нагласи дека му е сè потешко да најде решение за Карлос Алкараз и Јаник Синер, но дека нема да се откаже и сака да продолжи да се бори.

Во првите два сета, нивото на тенисот на Новак Ѓоковиќ беше импресивно, а потоа во третиот сет, возраста и повредите си го земаа данокот и беше јасно дека Карлос Алкараз ќе обезбеди пласман во финалето.

„Фрустрирачки е на теренот кога не можеш физички да се справиш со тоа, но тоа доаѓа со возраста, на некој начин се очекува. Сè уште уживам во натпреварувањето. Добив неверојатна поддршка од публиката, благодарен сум за тоа. Тоа е една од најголемите причини зошто продолжувам да играм, добив многу љубов во претходните години. Вториот сет беше забавен, публиката се вклучи, но тој беше подобар во клучните моменти“, рече Новак.

Сепак, српскиот ас верува дека ако мора да изгуби од некого, тоа се Карлос Алкараз и Јаник Синер. „Никогаш не е забавно да се губи, но ако морам да изгубам, тоа е од тие двајца. Тие се подобри во моментов. Немав никаква повреда што би ме спречила да играм, но моето ниво на физичка подготвеност не беше доволно за Карлос. Не можам да го контролирам своето тело, ќе ми биде тешко“, вели српскиот ас. Тој ги сумираше настапите оваа година на Гренд слемот.

„Загубив три од четири полуфиналиња од Синер и Алкараз. Тие се едноставно премногу добри. Ми снема гориво по вториот сет, немав сила да му се спротивставам, а тој продолжи. Истото го чувствував и со Јаник, тешко ми е да играм со нив во три сета, особено во доцните фази од слемот“, истакнува Новак. Потоа објасни кој е неговиот најголем проблем во моментов.

„Задоволен сум од нивото на игра, но физичката подготвеност… Како што реков по четвртфиналето, се потрудив да го средам моето тело за да можам да играм толку добро колку што треба, но не функционираше. Во оваа фаза од мојата кариера, не можам да го контролирам тоа. Ќе ми биде многу тешко да ја надминам таа пречка на Синер и Алкараз на грен слем турнирите, има повеќе шанси да освојам два, но нема да се откажам – ќе продолжам да се борам, иако тоа ќе биде многу тешка задача“, рече Ѓоковиќ. Тој планира да игра само на турнирот во Атина до крајот на годината, останатото не е сигурно.

„Тоа е далеку. Австралија е далеку. Во оваа фаза од мојата кариера, не размислувам толку далеку. Планирам да играм во Атина, тоа е сигурно. Освен тоа, прашање е каде ќе играм и што ќе правам. Сè уште сакам да играм на Гренд слем турнирите, да видиме што ќе се случи, тие се столбот на нашиот спорт. Сепак, имам поголеми шанси во натпреварите „најдобар од два“, еднонеделните турнири или двонеделните Мастерс турнири…“, истакнува Новак.

Пензионирањето не е проблем. „Конференцијата на Вимблдон беше поблиску до нерешен резултат од оваа. Не морам да објаснувам зошто имам поголеми шанси да добијам два сета. Тие се подобри во различни аспекти од играта, а има и забележителна разлика во физичката подготвеност, особено кон крајот на еден Гренд слем турнир. Го победив Алкараз во четвртфиналето на Австралија, но тоа ме чинеше пораз во полуфиналето. Натпреварите против нив се толку тешки и интензивни. Морам постојано да бидам на работ на мојата физичка издржливост за да имам шанса да победам. Тие играат комплетен тенис. Направија голема разлика во нивото на игра во споредба со сите други“, рече Новак.

Тој е задоволен од другите натпревари што ги добива.

„Можам да бидам задоволен кога ќе повлечам линија на грен-слем турнирите… Дали е целосно – не можам, очекувам барем една титула, но земајќи ја предвид мојата физичка состојба и низ што минува моето тело… Плус оние момци кои се 15+ години помлади од мене… Мислам дека можам да бидам задоволен затоа што ги победив сите други. Сакам да продолжам да играм, но сега до кој степен и каков ќе изгледа мојот распоред, навистина не знам. Не сакам да заземам некаков непроменлив став, уморен сум од долгорочно планирање, би сакал да го почувствувам и моето тело и мојата волја, да почувствувам што играм. Ќе играм во Атина, сè друго е под знак прашалник до крајот на годината. Сакам да играм во Австралија, сè друго полека“, вели српскиот ас.