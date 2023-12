Новата година веќе пристигна во овие делови на светот: Погледнете како ја дочекаа со огномет

0 SHARES Сподели Твитни

Кирибати беше првиот во светот кој ја пречека новата 2024 година. По нив следеа Четамските Острови, а потоа и остатокот од Нов Зеланд.

Окленд, Нов Зеланд ја дочека 2024 година со својот годишен шарен огномет на иконата Скај Тауер во градот.

Двата главни острови на Нов Зеланд – Северниот и Јужниот остров – се во иста временска зона.

Островите Чатам, кои се наоѓаат на исток, ја дочекаа новата година 45 минути порано.

Околу 700 луѓе живеат на островите, на околу 800 километри источно од јужниот остров на Нов Зеланд.

Најголемиот остров на Кирибати, Киритимати, дом на околу 5.000 луѓе, е првиот населен остров каде луѓето прво ја дочекуваат новата година, но сепак не беа планирани поголеми настани.

33-те атоли кои го сочинуваат Кирибати заземаат огромна област во екваторијалниот Пацифик – речиси 4.000 километри од исток кон запад и повеќе од 2.000 километри од север кон југ.

Огромни толпи се собираат во Сиднеј, Австралија на еден од најспектакуларните новогодишни огномети во светот.

#WATCH | New Zealand’s Auckland welcomes the new year 2024 with fireworks(Source: Reuters) pic.twitter.com/faBWL0b7Eh— ANI (@ANI) December 31, 2023



