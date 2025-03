0 SHARES Сподели Твитни

Јувентус неодамна потврди дека Игор Тудор ќе го води тимот. Она што остана необјавено се деталите околу договорот меѓу хрватскиот стручњак и торинскиот клуб. Италијанските медиуми сепак успеаја да откријат дел од информациите.

Поради непрозрачноста од страна на Јувентус, сеуште не е јасно колку време Тудор ќе биде на функцијата тренер на првиот тим. Некои од италијанските медиуми изнесуваат дека добил задача за водење на тимот до крајот на сезоната, а други извори претпоставуваат дека тој договор може да се продолжи и до следната година. Исто така, се појавија информации и за неговата плата.

Според извори на новинарот Мирко Ди Натале, кој внимателно го следи развојот на Јувентус, Тудор би можел да заработи половина милион евра до крајот на сезоната. Ако успее да го квалификува тимот за Лига на шампиони, можноста за продолжување на неговиот договор се зголемува. Во тој случај, неговата годишна плата би се зголемила на два милиони евра, според Ди Натале.

The post Новата заработка на тренерот на Јувентус откриена appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: