Новата колекција костими за капење за летото 2025 година ја шокираше јавноста 

Преку провокативни пози и визуелни елементи, брендот си игра со општествените норми и ги испитува границите на слободата на изразување.Украинскиот бренд „TTSWTRS“ , познат по облеката што создава илузија на тетовирана кожа , лансираше нова колекција костими за капење , идеални за сите оние што планираат летен одмор во „последен момент“ . Новото издание, како што е наведено во соопштението за медиумите, имитира „гола кожа, тетоважи и различни нијанси на тен“.Колекцијата е достапна во две варијанти на бои кои имитираат исончан тен: „Копенхаген“ , посветла верзија, и LA , која претставува потемен тен. View this post on Instagram A post shared by TTSWTRS clothing brand 🇺🇦 (@ttswtrs)Понудата вклучува едноделни костими за капење и бикини , а двата модели се дизајнирани да се вклопат со телото и да создадат впечаток на втора кожа.Уметност на телотоСпецифичноста на овие костими за капење се рефлектира во мотивите на тетоважите. Тие се создадени во соработка со уметници како што се: Лонг Бој, Масимо и Бургеркиим.Силуетите се дизајнирани верно да ги реплицираат уметничките дела директно на телото , а самата колекција го следи начинот на кој кожата постепено потемнува на сонце.Придружната кампања ја истражува идејата за цензура . Преку провокативни пози и визуелни елементи, брендот си игра со општествените норми и ги тестира границите на слободата на изразување.Моделите на костими за капење се достапни на официјалната веб-страница на брендот „TTSWTRS“ .

