Новата Мис Англија е првата геј личност со оваа титула: „Горда сум на себе“

0 SHARES Сподели Твитни

Дваесетгодишната студентка Грејс Ричардсон стана првата отворено геј Мис Англија. Таа рече дека не очекувала да победи.Откако ја освои титулата Мис Лестершир во 2024 година, Грејс Ричардсон повторно се пријави на натпреварот оваа година и ја освои титулата Мис Ист Мидлендс.

Таа ги импресионираше судиите со своите настапи додека напредуваше низ натпреварот. Претставувајќи го Ист Мидлендс во финалето на Гранд Стејшн во Вулверхемптон, таа беше крунисана за Мис Англија.

„Не очекував да бидам јас. Имаше толку многу неверојатни девојки во првите 12 и мислам дека сите заслужуваа да победат“, рече таа. Таа, исто така, зборуваше за тоа како била малтретирана во училиште пред пет години затоа што се изјаснила како лезбејка.

„Се чувствувам толку овластена и горда на себе. Мојата приказна за аутирање не беше најлесната. Моите многу блиски пријатели и семејство беа голема поддршка, но моите врсници во училиште не беа како моето семејство“, рече таа.

Таа додаде дека ѝ било тешко да се прифати себеси кога другите луѓе не ја прифаќаат.

„Можноста да ја претставувам Англија на толку престижен натпревар и да одам на Мис на светот следната година, се чувствува како да ги рушам бариерите и очекувањата што моите врсници ми ги поставија. Навистина е посебно да знам дека можам да ја споделам мојата приказна и да претставувам дел од нашата заедница што претходно не бил претставен на овој начин“, рече таа.

Таа верува дека е важно младите луѓе во ЛГБТК заедницата да видат луѓе кои ги претставуваат во сите сфери на животот.

„Не сум видела никој на изборите за убавина да зборува за сексуалноста на начинот на кој јас зборував, па затоа ми е важно да се чувствуваат видени“, рече таа.

Пронајдете не на следниве мрежи: