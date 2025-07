Новата тактика на Русите: „Моторџиите самоубијци“ на Путин навлегуваат во ничија земја предизвикувајќи хаос (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Руската армија има нова тактика за освојување на Донбас. Со цел да ја пробијат украинската одбрана, тие возат низ степата со брзина од 80 км/ч на евтини кинески мотоцикли.Сепак, малкумина од нив се враќаат живи од овие мисии. Повеќето се елиминирани од беспилотни летала или артилерија. А оние кои успеваат да стигнат до целта, остануваат заробени и опкружени од непријателот, објавува „Тајмс“ .Доаѓањето на летото донесе уште пожестоки офанзиви. Руските сили сега извршуваат повеќе од 200 напади по должината на фронтот дневно, двојно повеќе отколку во април. Околу две петтини од овие напади се случуваат околу Покровск, едно од последните украински упоришта во Донбас, и блиското Торечко, градови кои со години беа пречка за планот на Русија да го освои целиот регион.

Russian military personnel are practicing tactics for a rapid breakthrough to enemy positions using motorcycles at a training ground.📺TV report VGTRK (June 2025) pic.twitter.com/fipF0UzT00— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) June 28, 2025

„Всушност, ова се самоубиствени мисии. Никој не се враќа од тие мисии“, вели Јевхен, поручник од 28-та украинска бригада. И покрај ова, овие напади од страна на современите коњаници стануваат сè почести. Причината се сеприсутните беспилотни летала, кои предизвикуваат до 70 проценти од сите загуби.Пред три месеци, моторите се појавија за прв пат на делот од бојното поле околу Торечко. За неколку недели, нападите со мотоцикли станаа секојдневна појава: помеѓу десет и дваесет возачи распоредени на ширина од околу 400 метри јуришајќи кон непријателските линии.Нивната брзина и распореденост ги отежнуваат пресретнувањето, што бара посебни вештини од пилотите на беспилотни летала за да ги следат. Но, ничија земја тука е толку огромна што обично само една четвртина од нив успеваат да ја преминат. Оние што ќе успеат да ја поминат обично напаѓаат украински екипи на беспилотни летала и минофрлачи, кои се помалку добро вооружени од пешадијата, и се обидуваат да нанесат што е можно поголема штета пред да бидат убиени или заробени.

⚡️🇷🇺Video of a Russian assault group from the 123rd Motorized Rifle Brigade’s Zarya battalion that uses motorcycles in their assaults on the Siversk front. The bikes allow them to reach trenches faster and they are harder to spot. Their assaults are done in coordination with… pic.twitter.com/aEgD7oyjd6— SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) April 16, 2024

„Но, тоа не е залудна смрт. Ако продолжите да го правите тоа, нè исцрпувате бидејќи трошиме толку многу време и ресурси ловејќи ги оние што починале. Тоа им помага да освојат повеќе територија“, рече Џавхен.Русите почнаа да користат мотоцикли минатата година, првенствено спонтано од единици кои претрпеа големи загуби во конвенционалните напади, каде што бавните пешадиски колони беа лесни цели. Тактиката брзо се прошири и сега е формално вклучена во воените напади, при што некои единици добиваат специјална обука за возење.



