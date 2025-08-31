Новата учебна година започнува утре за 245 илјади ученици, Јаневска: Вештачката интелигенција влегува во наставата

0 SHARES Сподели Твитни

Утре ќе започне новата учебна година за 245.000 ученици, од кои 177.800 се ученици во основно училиште, а 67.200 се средношколци.Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, рече дека учениците ќе најдат подобри услови за учење оваа година, додавајќи дека се поделени и книги.„Втората учебна година по ред започнува со учебници за сите ученици. Има целосно нови учебници за седмо одделение во основното образование и за прва година во средните училишта, поради имплементација на нови наставни програми, и најавувам дека овој процес на обновување на наставните содржини ќе продолжи. За прв пат по седум години, учениците ќе добијат и учебници на странски јазици – англиски, француски, германски и италијански“, рече Јаневска.Јаневска рече дека оваа година ќе се имплементира и новиот електронски дневник со подобри перформанси од претходниот, а додаде дека ќе има 1.346 асистенти во основните училишта, додека 130 асистенти ќе бидат ангажирани за ученици од средните училишта со посебни образовни потреби.„Вештачката интелигенција влегува во наставата. Со задоволство можам да споделам со вас дека е подготвен сеопфатен прирачник за едукација и на наставниците и на учениците, со јасни упатства за етичко и ефикасно користење на новите технолошки алатки за образовни цели. Учениците ќе бидат информирани за придобивките од вештачката интелигенција и ќе бидат научени да ја користат етички“, изјави Јаневска.

