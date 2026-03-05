Нова анкета во Бугарија: Радев води, ама предноста се топи

Пет партии би влегле во следниот состав на бугарскиот парламент, покажува најновото истражување на „Алфа рисрч“ за изборните ставови на Бугарите.

Анкетата покажува дека партијата на Румен Радев е на прво место со 32,6% (името „Прогресивна Бугарија“ не беше употребено за време на анкетата), на второ место се ГЕРБ-СДС со 19,7% поддршка, а на трето место ПП-ДБ со 12,6%. На четврто место е ДПС-Нов почеток со 9,6% поддршка, 6,4% од гласачите би гласале за „Вазраждане“.

БСП продолжува да биде под прагот за влез во ново Народно собрание и собира само 3,6% поддршка.

„Зад овие 32,6% од оние кои би го поддржале Румен Радев се поранешни гласачи на БСП. Втората позначајна група се поранешни симпатизери на партии кои се дефинирани како радикални, популистички, националистички. Тука, „Вазраждане“ е најголема. Во помала мера, партии како што се МЕЧ, „Величе“, итн.

Од моменталната слика на јавните ставови, прерано е да се извлечат какви било дефинитивни заклучоци за политичката ситуација по изборите. Сигурно е дека со влегувањето на нов субјект во трката, сликата ќе биде многу подинамична отколку на претходните неколку избори. Затоа, промените и изненадувањата не се исклучени до последен момент. Ако сепак направиме кратка проекција на 52-от парламент врз основа на моменталните намери за гласање, тој би изгледал генерално на следниов начин: нема парламентарно мнозинство за една партија; потреба од најмалку три партии за квалификувано мнозинство за промени во судството; многу разновидни партии засновани на вредности кои можат да влезат во заедничко управување.