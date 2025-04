Нова дигитална апликација за кредитни продукти од НЛБ мКлик

0 SHARES Сподели Твитни

НЛБ Банка претставува две нови функции преку својата мобилна апликација мКлик, трансформирајќи ја во вистинска “банка на дланка”. Со овие иновации, клиентите сега можат дигитално да аплицираат за производи кои порано беа достапни само традиционално. Од денес, корисниците на мобилното банкарство на НЛБ Банка имаат можност да аплицираат за кредитна картичка или за зголемување на кредитниот лимит на својата постоечка картичка, едноставно преку мКлик. Онлајн процесот на аплицирање е лесен и брз, без потреба од физичка радовиделие на експозитура, освен кога клиентот треба да ја земе новата картичка и ПИН кодот од избраната експозитура. Новиот лимит е веднаш достапен за користење по завршувањето на процесот на зголемување.

„Ги следиме потребите на нашите клиенти кои сè повеќе бараат да управуваат со финансии дигитално преку своите уреди. По воведувањето на електронско потпишување на документи, онлајн ажурирање на лични податоци и други дигитални услуги, продолжуваме да ги носиме традиционалните банкарски услуги директно до клиентите, обезбедувајќи им супериорна услуга и високо ниво на безбедност,“ изјавуваат од НЛБ Банка.

Клиентите кои сакаат да аплицираат онлајн за кредитна картичка или зголемување на кредитниот лимит треба да имаат мКлик пакет, валиден документ за идентификација и активна сметка во Банката. Трошокот за онлајн аплицирање е ист како и во експозитурите, но сите нови апликации преку мКлик се достапни без надомест во наредните три месеци. мКлик апликацијата, која е бесплатно достапна за преземање од PlayStore или AppStore, нуди лесен пристап до банкарските податоци, проверка на состојба и трансакции, интерни трансакции, плаќање на режиски трошоци и други услуги. Преку мКлик, корисниците можат да бидат во постојан контакт со Банката, без оглед на локацијата.

