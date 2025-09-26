Нова драма над Балтичкото море – Унгарците пресретнаа 5 руски воени авиони

На 25 септември, унгарски борбени авиони стационирани во Литванија пресретнаа формација од руски воени авиони кои се приближуваа кон воздушниот простор на НАТО, објави Алијансата.

Според НАТО, пресретнувањето се случило кога формација од 5 руски авиони, еден Су-30, еден Су-35 и три ловци МиГ-31, била забележана како лета во близина на сојузничкиот воздушен простор над Балтичкото Море.

Бидејќи авионот не ги почитувал меѓународните протоколи за безбедност на летовите, следела брза реакција во рамките на мисијата за надзор на воздушниот простор на НАТО.

Унгарските ловци ЈАС 39 Грипен полетале од воздухопловна во Литванија и го идентификувале рускиот авион западно од брегот на Латвија. По визуелната идентификација и следење, руската формација се свртела, а грипените безбедно се вратиле во базата. Оваа мисија е дел од тековната операција на НАТО за воздушно набљудување – колективен мировен напор насочен кон заштита на воздушниот простор на членовите на Алијансата. Операцијата се спроведува континуирано, 24 часа на ден, и обезбедува брз одговор на секоја неовластена или потенцијално опасна воена активност во близина на територијата на НАТО.

Надзорот на воздушниот простор на НАТО е клучен елемент на одвраќање во балтичкиот регион, каде што сојузничките борбени авиони редовно пресретнуваат руски воени авиони што летаат без план за лет, вклучен транспондер или радио комуникација со цивилни контролори на летот.

Последното пресретнување се случи во услови на тековните тензии во регионот и честите средби меѓу авионите на НАТО и Русија над Балтичкото Море. Претставниците на Алијансата нагласија дека ваквите мисии се рутински, но неопходни за да се зачува безбедноста и интегритетот на воздушниот простор на НАТО.