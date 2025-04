„Нова драма од Зоран Пејковски“

0 SHARES Сподели Твитни

Во последно време, во чест на 120-годишнината од смртта на познатиот македонски револуционер и војвода Христо Узунов, беше објавена драмата „Света саможртва за Македонија“. Оваа трагедија е со 18 сцени, пролог и епилог, и ја прикажува бурната биографија на Христо Узунов преку интензивни и брзи сцени, претставувајќи го како херој и светец на македонското револуционерно движење. Рецензенти на делото се проф. д-р Димитар Пандев, проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова и м-р Катерина Момева. Издавач е една од водечките македонски издавачки куќи, ПНВ-публикации од Скопје. Како авторот истакнува, Узунов, со својата одговорност кон Македонците и посветеност на македонската кауза, стана столб на револуционерното движење, олицетворувајќи го македонизмот и патриотизмот.

Историјата ќе забележи како Узунов, прв на чело на востаницкото раководство во Охрид и Битола, се грижел за народот, оставајќи трајна трага во борбата за слобода и независност. Борец за правда и чест, тој се докажува и пред себе и пред народот, делејќи ги страдањата на Македонците и останувајќи верен до крајот.

Зоран Пејковски во својот драмски пристап ја истакнува важноста на херојската саможртва на Узунов, прославувајќи ја неговата улога во револуционерната историја на Македонија. Пандев ќе истакне дека драмата оживува митот за Узунов и дека претставува важен придонес кон драмската уметност, проширувајќи го просторот на македонската историографија и литература. Успехот на делото лежи во неговата способност да ги поврзе историографските детали со драмската нарација, создавајќи силна емотивна врска со читателот или гледачот.

Во ова дело, Пејковски ја обработува револуционерната и личната приказна на Христо Узунов, прикажувајќи го како прометејска фигура која, со својата сила и искреност, се устремува кон ослободување на Македонија. Авторот го истакнува Христовото револуционерно издигнување и неговото длабоко влијание врз македонската борба за слобода. Неговите дела ќе ја продолжат револуционерната игра на преобликување на општествените реалности.

Делото „Света саможртва за Македонија“ е кулминација на сите претходни приказни и песни за Христо Узунов, создавајќи нова книжевна традиција што го слави неговиот живот и заветот кон Македонија. Пејковски успева да оживее една заборавена епопеја, додавајќи свежина и современост на македонската книжевна сцена.

The post „Нова драма од Зоран Пејковски“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: