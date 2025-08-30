Нова ера за спортот во Македонија – инвестирање во базени, сали и млади спортисти, најави Ристовски во интервју за Newsmax Balkans

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за спорт, Борко Ристовски, во интервју за Newsmax Balkans зборуваше за приоритетите и идните планови на ресорот, нагласувајќи дека фокусот останува на инвестициите во спортската инфраструктура и системската поддршка за младите спортисти.Ристовски потсети дека во првата година од постоењето на Министерството за спорт главен предизвик бил деблокирањето на заостанати проекти кои со години биле во застој. Меѓу нив се изградбата и пуштањето во употреба на неколку спортски базени, реконструкцијата на спортските сали во Радовиш и Ново Село, како и почетокот на реконструкцијата на салата „Рasadnik“.,,Нашата цел беше младите спортисти да добијат современи услови за тренинг, а локалните заедници инфраструктура за секојдневни спортски активности. Успеавме да завршиме работа која со години постоеше само на хартија,“ изјави министерот.Во моментов е во тек изградбата на спортска сала на Воената академија, како и подготовките за спортски центар во близина на скопскиот аеродром. Дополнително, во Крушево започна изградба на современа спортска сала која ќе биде база за подготовка на македонските национални репрезентации.,,Верувам дека за две до три години ќе можеме да кажеме дека Македонија располага со респектабилна спортска инфраструктура. Тоа ќе значи услови за меѓународни натпревари, но уште поважно – простор каде младите ќе можат да се развиваат,“ додаде Ристовски.Освен на инфраструктурата, Министерството работи и на подготовка на законски измени за зголемена транспарентност во финансирањето на спортот. Средствата, како што истакна министерот, мора да завршуваат кај вистинските корисници – клубови, федерации и млади таленти.,,Поддршката мора да биде јасна и транспарентна. Нашата цел е да изградиме систем во кој клубовите и федерациите ќе имаат сигурност во финансирањето, а младите спортисти вистинска шанса да го покажат својот потенцијал,“ рече тој.Ристовски нагласи дека спортот е еден од најсилните инструменти за промоција на државата на меѓународна сцена и најави продолжување на соработката со локалните самоуправи, федерациите и спортските работници.„Спортот е повеќе од рекреација, тој е дел од идентитетот и меѓународната афирмација на државата. Со вложувања во инфраструктура и поддршка за младите, Македонија може да стане регионален пример за развој на спортот,“ порача министерот.

Пронајдете не на следниве мрежи: