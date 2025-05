Нова забавна детска програма од „Макпетрол“ и „Телма“ со Сашко Коцев

0 SHARES Сподели Твитни

Детската телевизиска програма е резултат на соработка меѓу „Макпетрол“ и „Телма“, во која учествува и познатиот актер Сашко Коцев. Забавното шоу „ЛОЛ со Макпетрол“ ја доживеа својата премиера денес во 16:15 часот на националниот ТВ-канал Телма, и ќе продолжи да се емитува секоја недела во истиот термин. Името на шоуто, кое вклучува популарно „емоџи“, навестува дека ќе биде посветено на хуморот, но хумор кој доаѓа преку перспективата на најмладите.

– Богатството на нивниот начин на комуникација, нивните оригинални изрази и начинот на кој ги опишуваат светот, е навистина инспиративно и токму тоа е фокусот на оваа програма. Разговорите со децата секогаш носат голема забава, особено кога се зборува за теми што возрасните ги нарекуваат ‘сериозни’. Младите им пристапуваат на овие прашања без никаква тежина, и тие ги перцепираат на свој начин, кој што верувам дека успеваме да го пренесеме преку емисијата. Иако децата немаат исто искуство како возрасните, овој проект покажува дека можеме многу да научиме од нивната искреност – изјави Коцев.

Како компанија која внимава на општествената одговорност, „Макпетрол“ секогаш се стремела да поддржи проекти од различни области како културата, музиката и уметноста. Со поддржувањето на овој детски проект, компанијата продолжува со целта да внесе свежина на домашната телевизиска сцена, овозможувајќи ги идеите и гласот на младите генерации да бидат слушнати.

