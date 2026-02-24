Нова закана од Трамп: Сите земји кои сакаат да играат игри, предупредени сте!!!

Претседателот на САД, Доналд Трамп, денес остро реагираше на одлуката на Врховниот суд, велејќи дека земјите што ќе се обидат да ја заобиколат ќе се соочат со сериозни последици. Во објавата, тој конкретно ги именуваше земјите за кои тврди дека ги експлоатираат САД со години.

„Секоја земја што сака да игра игри со оваа смешна одлука на Врховниот суд, особено оние што ги експлоатираат САД со години – дури и децении – ќе се соочат со многу повисоки тарифи и полоши мерки од оние за кои неодамна се согласија. ПРЕДУПРЕДЕНИ СТЕ!!! Ви благодарам за вашето внимание. Претседател на САД, ДОНАЛД Џ. ТРАМП“, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.

Трамп претходно денес го нападна Врховниот суд откако тој минатата недела пресуди против неговата широка царинска програма. Тој рече дека ќе се обрати на други овластувања за да воведе тарифи и таканаречени „дозволи“ и покрај пресудата, но не даде конкретни детали. Во објава на Truth Social, тој тврди дека пресудата на судот „случајно“ му дала уште поголеми овластувања отколку порано, иако ја нарече одлуката „смешна“ и „глупава“. Тој тврди дека може да ги користи дозволите за да преземе мерки против земјите за кои рече дека ги експлоатирале САД со децении. Во исто време, тој рече дека судот „ги одобрил сите други тарифи“ кои сега можат да се користат „на многу посилен и поиритирачки начин“ со „правна сигурност“ и ги нарече судиите некомпетентни, освен „Големата тројка“, без да разјасни на кого се осврнува. Конечно, тој рече дека без оглед на одлуките на судот, ќе продолжи да ги спроведува своите политики.