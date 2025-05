0 SHARES Сподели Твитни

Библиотека „Григор Пеличев“ Охрид

Во рамките на иницијативата „Трета годишна средба на роднокрајни автори,“ НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид планира наскоро да го објави вториот поетско-прозен алманах со наслов „По стапките на Прличев“. Ги покануваме сите автори од Охрид со роднокрајно потекло да достават нови и неискусени дела на слободна тема, создадени помеѓу мај 2024 и мај 2025 година. Поради ограничените ресурси, обемот на книгата ќе достигне максимум 100 страници, а ќе бидат вклучени не повеќе од 45 автори, секој со две песни или еден расказ, извадок од расказ или роман. Првиот алманах беше издаден и промовиран во јуни 2024 година. Поетските дела не смеат да надминуваат 24 стихови, додека прозните дела може да опфаќаат максимум 1800 знаци, сите напишани во 12 – Times New Roman. Делата треба да се испратат на адресата [email protected] најдоцна до 20 мај 2025 година. Средбата на роднокрајни автори е закажана за 18 јуни (среда) во 12 часот. Носител на проектот е м-р Милчо Јованоски.

The post Нова збирка инспирирана од Прличевските дела appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: