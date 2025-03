0 SHARES Сподели Твитни

Стоковната куќа во Радовиш, која цели триесет години беше оставена без внимание, конечно ќе добие нова намена како современ мултифункционален центар и музеј. Ова го напиша Премиерот Мицкоски на својот Фејсбук профил. Со вкупна инвестиција од 223 милиони и 75 илјади 612 денари, овој објект ќе се трансформира во значаен простор за жителите, претворајќи се во симбол на напредокот и ангажманот кон заедницата.

