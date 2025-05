Нова иновација: Bespoke AI достапен со специјална понуда

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 19 мај 2025 – Samsung Electronics неодамна ја лансираше својата нова линија на апарати од бела техника. Нивниот фокус е на иновациите, лесната употребливост и практичност, кои го претставуваат и визионерскиот пристап на Samsung и се основата на оваа нова промоција. За време на промотивните периоди од 19.5. до 26.05.2025, како и од 01.06 до 30.06.2025, купувајќи одредени модели на Samsung фрижидери, машини за перење и сушење, или правосмукалки, ќе добиете подарок: Samsung Galaxy Watch7.

Дали сите досега сме биле експерти за извршување на домаќинските обврски? Тешко е да се каже. Но, оние кои уживаат да ги извршуваат, сигурно не би одбиле асистент кој ќе ги олесни и забрза овие активности со подобар квалитет. Откријте колку е лесно перењето со AI Home на новите Bespoke AI машини за перење. Овие машини функционираат како интуитивен центар за контрола, нудејќи корисни информации и лесна управливост преку екран на допир, со можност за прилагодување на циклусите според вашите навики и изготвување извештаи по завршување.

Управувањето никогаш не било полесно благодарение на апликацијата SmartThings. Оваа апликација ви овозможува поврзување и следење на сите ваши Samsung уреди дури и кога сте далеку од дома, додека ви пополува совети и препораки за ефикасно извршување на домашните обврски. Не е само машината за перење, туку може да поврзете и останати Samsung производи, од викторини и слушалки, до телевизори, фрижидери, рерни и клима уреди.

Промоцијата го опфаќа и најновиот модел стик-правосмукалка Samsung со HEPA филтрација – Bespoke Jet AI Ultra. Со моќност за вшмукување од 400W и со AI Cleaning 2.0 режим, кој ги распознава околината и различните видови на теписи, оваа правосмукалка овозможува брзо и ефективно чистење на домот. А со добиениот Galaxy Watch7 паметен часовник, можете да ги следите своите чекори и потрошени калории додека го завршувате чистењето.

Праксичноста е клучна и затоа Samsung го претстави фрижидерот со вертикална поделба и Family Hub режим. Овој фрижидер, со автоматско отворање на вратите и сензори, овозможува лесен достап при носење тешки кеси по шопинг. Карактеристиките како Twin Cooling Plus опцијата спречуваат мешање на мирисите и обезбедуваат оптимални услови за чување на храна благодарение на независните испарувачи.

За повеќе детали и услови на промоцијата, посетете ја официјалната веб-страница на Samsung и истражете ја апликацијата SmartThings на вашиот телефон за да видите како поврзувањето на уредите го олеснува вашето секојдневие.

