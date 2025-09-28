Кинеската компанија Техрон ја отвора својата прва фабрика надвор од матичната земја во Инџија, а работата на изградба на капацитети ќе започне до крајот на оваа година, според Инстаграм профилот на општина Инџија.

Како што е наведено, во првата фаза се планира изградба на фабрика на површина од 4.500 квадратни метри, со вработување на 200 работници во последната фаза. Отворањето на фабриката е планирано за средината на 2026 година. Компанијата произведува автоделови за Фолксваген, Порше, Ауди и многу други. Активностите на Мета (социјалните мрежи Фејсбук и Инстаграм) се забранети во Русија како екстремистички.