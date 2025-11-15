Нова мутација на грип ќе донесе најлоша сезона? Инфектолог предупредува како да се заштитите

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот здравствен систем предупредува дека ова би можела да биде најлошата сезона на грип во последните десет години поради нова мутација на вирусот. Дали овие предупредувања важат и за Србија?

Инфектологот, проф. д-р Елеонора Гвозденовиќ, за ТВ Прва вели дека проблемот е дали на тоа се гледа медицински или политички. Дали ќе биде најлошата сезона или не, тоа е поврзано со фактот дека луѓето се држат во состојба на конфузија и дека некако се држат под контрола ако нешто се случи, за да прифатат одредени здравствени мерки, смета таа.

„Вирусот на грип постојано мутира и постојано имаме нови видови грип. Во моментов имаме вакцина за која прашањето е дали ги опфаќа некои од тие соеви на грип што се во циркулација. Вакцината ги опфаќа основните соеви што предизвикуваат грип, а покрај тоа, има и голем број што циркулираат и предизвикуваат респираторни инфекции“, објасни таа.

Според неа, единствената класична разлика помеѓу грипот и другите инфекции е тоа што кај грипот, целото тело, коските и мускулите болат, додека кај другите респираторни инфекции, без оглед на покачената температура, нема чувство дека „телото е прегазено“ и дека не сме во можност да станеме од кревет.

Тој истакнува дека грипот е многу сериозна болест.

Вакцинацијата започна во октомври и тој советува дека не треба да се избегнува, но додава дека сегашната вакцина штити од околу три до четири вида грип.

Зборувајќи за додатоците во исхраната што треба да се земаат за спречување на грип, тој вели дека најважно е хигиенскиот и диететскиот режим, доволниот одмор, балансираната исхрана и редовното темпо на живот, кои се учат од мали нозе.

„Освен вакцината, постои лек за грип, не е на позитивната листа, но штити само од грип и ништо повеќе“, додаде таа.

Британските научници тврдат дека сезонскиот вирус на грип мутирал во средината на летото, што е невообичаено.

Би-Би-Си објави дека во јуни се идентификувани седум нови мутации на сојот H3N2 кои му помагаат на вирусот да избегне дел од постоечкиот имунитет. Што значи ова? Дали полесно ќе бидеме заразени со новите соеви бидејќи сме помалку отпорни на нив?

Сезонскиот вирус на грип одеднаш мутираше во текот на летото; се чини дека дел од нашиот имунитет го избегнува, сезоната на грип ја започна повеќе од еден месец порано и припаѓа на тип кој предизвикува потешки форми на болеста.

Британскиот здравствен систем (NHS) издаде предупредување „SOS вакцина против грип“, бидејќи расте стравот дека оваа комбинација би можела да донесе многу тешка зима, објави Би-Би-Си.

Постојат многу неизвесности, но водечките експерти за грип велат дека нема да бидат изненадени ако ова се покаже како најлошата сезона на грип во последната деценија.

Научниците ја следат еволуцијата на вирусите на грип бидејќи тие постојано мутираат, а сезонската вакцина мора да се ажурира секоја година.

Оваа еволуција се случува по шема позната како „поместување и лебдење“ – поголемиот дел од времето вирусот се менува постепено, но повремено има ненадеен скок кога вирусот значително се менува.

Ова се случи во јуни оваа година.

Седум мутации се појавија во сезонскиот сој на грип H3N2 и доведоа до „брзо зголемување“ на бројот на пријави за мутираниот вирус, вели професорот Дерек Смит, директор на Центарот за еволуција на патогени на Универзитетот во Кембриџ.

