Нова порака од Русија за конфликтот на Блискиот Исток: „Ова не е наша војна, само оној што ја започна може да ја запре“

Портпаролот на рускиот претседател, Дмитриј Песков, зборуваше за ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток и ја опиша позицијата на Русија во моментов.

Зборувајќи со новинарите, Песков рече дека ова не е руска војна.

„Војната што се води не е наша војна. Дали сме способни да ја запреме оваа војна? Не, не сме. Само оној што ја започна може да ја запре. Што треба да прават, според нас“, рече Песков.

Тој исто така кажа кој е интересот на Русија во овој момент.

„Мора да го направиме она што е во наш интерес. Сега мора да го минимизираме влијанието на глобалните превирања на кои веќе сме сведоци врз нашата економија. Веројатно треба да ја обезбедиме сопствената корист секогаш кога е можно, без разлика колку цинично звучи тоа“, рече Песков.

Тој исто така нагласи дека е загрижен што бројот на земји што учествуваат во конфликтот се зголемува.

