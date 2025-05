Нова функција за подобра интеграција на Windows 11

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: phantomofearth / X

На конференцијата Build 2025, Microsoft претстави нова функција за Windows 11. Иако таа беше накратко отстранета, доволно многу луѓе ја забележаа и успеаја да зачуваат докази. Се работи за опција која овозможува корисниците лесно да продолжат со работа од нивната мобилна апликација директно на компјутер. Оваа функционалност веќе постои кај системите на Apple, под името Handoff, каде што корисниците можат безпрекорно да ја отворат истата страница од Safari или Chrome на својот десктоп.

Од презентираното, се гледа дека Microsoft го демонстрирал овој процес со Spotify. Кога корисникот го користи Spotify на својот Android телефон, икона со симбол на мобилен се појавува на лентата со задачи на Windows 11. Оваа опција беше спомната и претходно, но само за одредени Microsoft апликации. Сега е јасно дека компанијата планира да воведе интеграција со сите апликации, каде што програмерите ќе треба да ја имплементираат оваа опција за нивните апликации. Ќе биде интересно да се види колку од нив ќе го реализираат тоа.

