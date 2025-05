Нова љубов на повидок? Џесика Алба видена во прегратка на мистериозен маж (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Џесика Алба неодамна беше фотографирана како прегрнува непознат маж додека беше во Риџентс Парк во Лондон.Имено, откако пред пет месеци се раздели од филмскиот продуцент Кеш Ворен, со кого беше во брак 17 години, Алба одлучи да „сврти нов лист“ во својот живот.Како што може да се види на фотографиите објавени од британските медиуми, 44-годишната актерка носела црно сако и панталони и капа. Човекот со кого беше, исто така, носеше црна облека со бела капа.

Newly single Jessica Alba seen kissing mystery man during incognito London outing https://t.co/Rtjduw4oyo pic.twitter.com/JYHwPaKlpR— Page Six (@PageSix) May 23, 2025

Исто така, на фотографиите може да се види дека во еден момент таа го зграпчила непознатиот маж за рака одзади за да го повлече кон себе. Изворот кој ги проследил фотографиите до медиумите рекол дека изгледале „многу интимно“ и дека дури и се бакнале.„Тие се прегрнаа и се држеа за раце додека заедно шетаа низ паркот. Изнајмија лежалки, а таа седна на нив, каде што се бакнуваа. Изгледаше како нова врска“, рече изворот.Ве потсетуваме дека веста за разводот на Алба (44) и Ворен (46) се прошири на почетокот на јануари, но според барањето за развод што го добија медиумите, тие официјално се разделија веќе на 27 декември минатата година.Тие се запознаа на снимањето на филмот „Фантастична четворка“ од 2004 година, каде Ворен работеше како асистент режисер. Тие се венчаа на приватна церемонија во Беверли Хилс во мај 2008 година, непосредно пред да го добијат своето прво дете во јуни. Заедно ги имаат ќерките Онор (16), Хејвен (13) и синот Хејс (7).



