Новинари повикани на информативен разговор во полиција без претходна забрана за дронови

Во изјавите од Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за цивилно воздухопловство за Скопје не беше спомената никаква забрана, што ги подигна сомневањата во поглед на легалноста на преземените мерки кон новинарските екипи. Оваа реакција ја изразуваат ЗНМ и ССНМ, кои изразија загриженост заради интервјуирањето на новинари, вклучувајќи и странски медиуми, на протестот кој се одржа во Скопје. Според информациите, забраната за користење на дронови беше објавена за прв пат по два часа откако протестот беше започнат. Овој факт ја поттикна реакцијата на новинарските здруженија кои ја истакнаа несоодветноста на таквата одлука.

Согласно тековните регулативи, областите можат да бидат ограничени за навигација поради безбедносни или други релевантни причини, но тие ограничувања мора да бидат соодветно дефинирани и јавно објавени. Генерална забрана за цел град без претходно известување не е во согласност со законските норми. „Бараме од надлежните власти да дадат објаснување зошто забраната за дронови беше објавена дури по започнувањето на протестот и зошто немаше информации кои го покриваат Скопје, а новинарите сепак беа прашувани за тоа“, се вели во реакцијата од ЗНМ и ССНМ.

Нивниот повик е институциите да дејствуваат транспарентно и според законите, за да се избегнат ограничувања на работата на медиумите, особено за настани со голем јавен интерес. Од ЗНМ и ССНМ апелираат новинарите кои користат дронови да го прават тоа одговорно, особено во деновите на траор кога ќе се одржуваат погреби.

Претходно, Министерството за внатрешни работи потврди дека новинарите на ТВ 21 и Ројтерс биле повикани на разговор во полиција за вршење снимање со дронови без дозвола. Истиот проблем го имале и новинарски тимови на протести во Кочани. За овие настани, полицијата наведе дека недообученото летање со дронови ја загрозува безбедноста на авијацијата и носи потенцијални опасности за луѓе и имот на земја. МВР истакна дека ваквото кршење може да нанесе санкции според Законот за воздухопловство.

