Новинарка случајно го повреди Доналд Трамп со микрофон: Еве ја неговата реакција

Претседателот на САД, Доналд Трамп, се најде во несреќна ситуација кога новинарка, додека се подготвуваше да постави прашање, случајно го удри во лицето со микрофонот, настан кој се случи во воздухопловната база Ендрјус, Мериленд. „Ова несомнено ќе биде вест од големи размери,“ додаде Трамп додека одговараше на новинарското прашање поврзано со затегнатата ситуација во Газа, како што пренесува лондонскиот таблоид Мирор. Иако ситуацијата беше ненамерна, Трамп брзо се снајде, продолжувајќи да одговара на поставеното прашање, но сепак истакна дека случката ќе добие големо внимание во медиумите.

