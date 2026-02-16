Новинар: „Ќе плачеш ли кога Леброн ќе се пензионира?“ – Јокиќ: „Не, плачам само кога мојот коњ победува“ (видео)

Никола Јокиќ не се претстави добро на Ол-стар натпреварот во Лос Анџелес, помина само пет минути на теренот, но и овојпат импресионираше со своите изјави.
Српскиот кошаркар беше една од главните ѕвезди на Ол-стар натпреварот и главен претставник на „Тим Свет“. Бидејќи беше во центарот на вниманието, медиумите ја користеа секоја можност да му постават прашање. Едно од нив беше за Леброн Џејмс.
Имено, еден од новинарите налетал на Јокиќ во ходникот и веднаш го прашал: „Ќе плачеш ли кога Леброн Џејмс ќе се пензионира?“
Изненадувачкиот одговор беше: „Не, немам такви емоции.“
Nikola Jokic when asked if hes going to cry when Lebron retires:"No"
Новинарот не застана тука, туку праша и кога Никола последен пат плачеше:
– Да бидам искрен, плачам кога мојот коњ ја добива трката.
