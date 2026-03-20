Новиот закон за пушење на 24-ти март на владина седница

Заштита на граѓаните кои не пушат цигари, но и овозможување на место за оние кои тоа го прават. Новите правила од законските измени на 24 ти март ќе се најдат на владина седница. Министерот за здравство Азир Алиу, вели дека доцнењето со законските измени е поради подолгото усогласување на угостителите и здравствените работници.

Клучните измени ќе се однесуваат барањата за одвоени влезови за пушачи и непушачи, тераси со отворени страни и подвижни кровови на угостителските објекти. Од Министерството за здравство очекуваат благодарение на мерките, бројот на пушачи во Македонија за две години да се преполови, од сегашниве 45% на 20%.