Новиот изглед на Мишел Обама на 61 година ве остава без зборови: Еве како успеа да се подмлади за 20 години

Поранешната прва дама на Америка е воодушевувачка со новиот изглед кој често ја прави да изгледа 20 години помлада.

Гледајќи ја Мишел Обама, тешко е да се замисли дека оваа жена има 61 година. Витко тело, сјајна кожа, долга сјајна коса… Затоа едно од најбараните прашања на Google е „Како Мишел Обама се подмлади“.

Но, поранешната прва дама на Америка досега не коментираше за својот изглед, оставајќи ги сите да претпоставуваат дали е Озембик, план на исхрана или зголемен тренинг.

Она што е очигледно е – големо губење на тежина, тонирано тело – што значи дека вежба, нова фризура, но и гардероба.

„Сега носи похрабри облеки, кожа, модерни кроеви, што ѝ дава младешки сјај на изгледот“, вели стилистката Анџела Кајт.

Личниот тренер кој го обликуваше нејзиното тело

Додека многу јавни личности посегнуваат по Озембика, која брзо ослабува, Мишел Обама се обрати на тренерот на холивудските ѕвезди Даулет Квинс, кој дизајнираше мени и метод на вежбање само за неа. Поради ова, поранешната прва дама успеа да го забрза метаболизмот и да го поттикне губењето на тежината.

Еве како изгледа менито на Мишел Обама:

првите три дена од неделата сте на режим на „рестрикција“ (чисти протеини, зелен зеленчук и ограничена количина на „добри“ јаглехидрати – интегрален ориз, овошје, зеленчук; вкупната дневна хранлива вредност не треба да надминува 1.200 kcal)

следниот ден е ден за „измама“ (дозволено ви е да се почастите со вашите омилени закуски, но ограничувањето на внесот на калории е 1.800 kcal)

петтиот и шестиот ден повторно сте на „рестрикција“

*7-ми ден повторно „измама“.

