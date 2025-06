Новиот пробен лет на Старшип: Вселенското летало експлодираше при враќањето на Земјата (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Иако горната фаза на ракетата успеа да стигне до вселената – што не беше случај во претходните два пробни лета – вселенското летало експлодираше при повторното влегување во атмосферата на Земјата.

„Како пробниот лет не беше доволно возбудлив, Старшип доживеа брзо и непланирано одвојување“, соопшти компанијата на Маск, Спејсекс, на социјалната мрежа Икс.

„Тимовите ќе продолжат да ги разгледуваат податоците и да работат на следниот пробен лет.“

За време на овој лет требаше да бидат распоредени и сателити, што не се случи.

Маск, основачот на Спејсекс, и покрај сè, го опиша летот како „големо подобрување во споредба со претходниот лет!“ и додаде дека имаат „многу добри податоци за анализа“.

Тој рече дека следните три проби треба да се одржат една по друга, со растојание од три до четири недели.

Системот Старшип првпат беше тестиран во април 2023 година, кога целосно експлодираше само неколку минути по полетувањето.

Американската вселенска агенција НАСА планира да го користи Старшип за испраќање астронаути на Месечината, додека Спејсекс има амбиции да стигне до Марс во иднина.

