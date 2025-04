Нови безбедносни надградби за WhatsApp разговорите

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: WhatsApp Новост што WhatsApp ја воведе за својата апликација за приватни разговори е наменета за зголемување на безбедноста на разговорите. Оваа функција, наречена „Напредна Приватност за Разговорите“ (Advanced Chat Privacy), основно спречува екстракција на содржината од разговорите. Кога корисниците ќе ја активираат оваа опција за одреден разговор, било да е поединечен или во група, тие нема да можат да го зачуваат на својот уред или друг. Сликите и видеата нема автоматски да се складираат, а истата мерка ги штити од пристапот на вештачката интелигенција. Компанијата ја претставува оваа функција како корисна при разговори на чувствителни теми, особено во ситуации каде учесниците не се добро познати. Пример за таква ситуација би бил разговор во група за здравствени прашања, каде не секој би сакал информации да бидат изнесени надвор. Активирањето на „Напредна Приватност за Разговорите“ е индивидуално за секој разговор и се врши преку менито кое се отвора со кликнување на името на разговорот. Оваа функција е достапна за сите корисници со најновата верзија на апликацијата и понатаму се планираат дополнувања со нови функции за заштита на разговорите.

