0 SHARES Сподели Твитни

Во изминативе неколку недели се зборува дека Apple има намера да внесе значителни промени во своите оперативни системи. Една од најинтересните информации е за iPadOS 19 и дека овој систем конечно ќе донесе функции од macOS на моќните iPad Pro уреди, кои често се користат со тастатури. Информациите сега се поточни и укажуваат дека Apple има цел да ги направи системите своите уште поблиски. Ова целосно олеснување на уредите беше видливо и со функцијата Continuity и унифицираниот дизајн на компанијата за сите апликации. Ова најверојатно ќе се продолжи со претстојното додавање на горната лента кај iPadOS 19, слична на macOS, активна кога уредот е поврзан со тастатура или поголем монитор, според Majin Bu. Очекуваното приближување на iPad уредите кон macOS функциите е нешто што оддамна се очекува од корисниците, особено со воведувањето на M чиповите.

Дополнително, се најавува дека ќе се унапреди функцијата Stage Manager која дозволува работа со повеќе прозорци истовремено на iPad, но беше критикувана дека не е најдобро имплементирана. Има информации и за iOS 19, а тие покажуваат дека Apple има намери да го подобри искуството со iPhone кога е поврзан со монитор. Моментално, спојувањето со монитор само го прикажува екранот, без дополнителни придобивки. Сепак, се предвидува дека iPhone ќе добие можност за функционалност како десктоп компјутер и тука е планирано воведувањето на Stage Manager. Иако оваа функција ќе биде ограничена на телефоните, нејзиното воведување ќе биде значајна промена од страна на Apple. Овој концепт е веќе применуван кај Samsung со нивниот DeX, што им дозволува на корисниците да ги користат уредите како мал десктоп компјутер, функционалност корисна при патување кога не е неопходно да со себе носат лаптоп.

The post Нови десктоп карактеристики во iOS 19 и iPadOS 19 appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: