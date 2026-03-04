Нови детали за е-поштата на принцот Ендру и Џефри Епштајн: „Ако сте во Париз, ќе дојдам да прославам…“

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот британски принц Ендру наводно му честитал на Џефри Епштајн за неговото ослободување од домашен притвор во 2010 година и предложил средба во Париз, според е-пораките објавени како дел од истрагата на Министерството за правда на САД.

Според преписката од 24 јули 2010 година, Епштајн ги информирал примателите идентификувани како „Војводата“ и „ферг“ дека ќе престојува во Париз. Иако е-адресите се редигирани, британските медиуми велат дека станува збор за Ендру и неговата поранешна сопруга, Сара Фергусон .

Епштајн ја заврши својата казна во куќен притвор само неколку дена претходно, откако отслужи затворска казна за обвиненија поврзани со проституција, вклучително и случај на малолетно лице.

Како одговор, „Војводата“ напиша:„Честитки! ДС ми кажа дека ти е дозволено да излегуваш од вчера. Колку долго остануваш во Париз? Се враќам во Лондон на 16-ти.“

Потоа Епштајн изјави дека планира да остане во Париз, а потоа да оди на ранч во Ново Мексико, додавајќи дека има „одлични деловни можности“.

Следниот одговор, потпишан со „А“ и „Нејзиното кралско височество Војводата од Јорк КГ“, гласеше:„Навистина, навистина добри вести. Ако сте во Париз околу 16-ти, ќе дојдам и ќе наздравам за вашиот нов живот!“

Сомнителни деловни препораки

Во пораката се споменуваат и потенцијални владини набавки во вредност до три милијарди фунти – што покренува дополнителни прашања бидејќи Ендру беше трговски претставник на Велика Британија во тоа време (2001-2011).

Неговите врски со Епштајн веќе доведоа до тоа тој да се повлече од јавните кралски должности во 2019 година, по контроверзното интервју за емисијата „Њузнајт“ на Би-Би-Си во кое зборуваше за нивната врска.

Епштајн почина во затвор во август 2019 година, додека чекаше судење по федералните обвиненија за трговија со луѓе за сексуална експлоатација.

Губење на титули и истраги

Во октомври 2025 година, Чарлс III му ги одзеде на Ендру неговите кнежевски титули, потег без преседан во модерната историја на монархијата.

По неговото апсење во февруари оваа година под сомнение за злоупотреба на јавна функција, кралот изјави дека палатата обезбедува „целосна и безрезервна соработка“ во истрагата.

Ендрју постојано негираше какво било кривично дело со Епштајн и беше ослободен од притвор по сослушувањето. Сепак, објавените е-пораки повторно отворија прашања за природата на нивната врска и потенцијалните последици за британската монархија.

