Нови детали за нападот врз куќата на Здравко Чолиќ: Ја фрлиле бомбата, па избегале со тротинет, не им било прв пат!

Познати се нови детали за нападот врз куќата на пејачот Здравко Чолиќ , каде што беше фрлена бомба на 3 февруари .

Вишото јавно обвинителство во Белград покрена истрага против Сенад М. (32) и осомничениот кој се бара поради сомнение дека на 20 ноември 2025 година и 3 февруари 2026 година активирале и фрлиле две рачни гранати врз семејните куќи на жртвите, како и против Марко А., кој им помогнал во тоа, ставајќи им ги на располагање гореспоменатите експлозивни направи.

„Со наредбата за истрага, Сенад М. и бараниот осомничен се товарат за двете кривични дела Недозволено производство, поседување, носење и тргување со оружје и експлозивни материи во соизвршување, а Марко А. за истите две кривични дела помагање. Ќе се земат докази и против Сенад М. и бараниот осомничен за двете кривични дела Предизвикување општа опасност во соизвршување, и против осомничениот Марко А. за истите кривични дела сторени со помагање“, наведуваат од Обвинителството.

Како што е наведено, на рочиштето пред јавниот обвинител, Сенад М. го искористил своето законско право да не презентира одбрана, додека Марко А. накратко негирал дека сторил кривично дело и одбил да одговори на прашањата на јавниот обвинител.

„По сослушувањето, обвинителството му предложи на судијата за претходна постапка на Вишиот суд во Белград на сите тројца осомничени да им биде одреден притвор за да не влијаат врз сведоците и да не го повторат кривичното дело во краток временски период, а осомничениот по кого се трага и да постои ризик од бегство, како и да се издаде потерница по него“, се додава во соопштението.

Како што се наведува, постои сомнение дека на 20 ноември 2025 година и 3 февруари 2026 година, Сенад М. и осомничениот по кого се трага, неовластено носеле мини-експлозивни направи, чие поседување не е дозволено за граѓани, во што им помогнал Марко А., кој им ставил на располагање експлозивни направи.

„На 20 ноември 2025 година, Сенад М. и бараниот осомничен неовластено носеле рачна граната и користејќи изнајмен автомобил „Тојота“, стигнале до семејниот дом на жртвата Р.К. во општина Палилула и околу 2:30 часот наутро ја активирале и фрлиле рачната граната во дворот на семејната куќа. Бомбата експлодирала во просторот помеѓу куќите што им припаѓале на семејството на жртвата и друго семејство, а осомничените избегале враќајќи се во возилото“, се наведува.

„Исто така, на 3 февруари 2026 година, тие неовластено носеле една рачна бомба, па користеле такси, а потоа стигнале до семејната куќа на жртвата З. Ч. на Савски Венец, каде околу 4:52 часот наутро осомничениот по кого трагале активирал и фрлил рачна бомба во дворот на семејната куќа, додека Сенад М. внимавал да не помине никој и снимал со својот мобилен телефон. Рачната бомба експлодирала, по што осомничените избегале од местото на настанот со трицикл“, се додава во соопштението.

