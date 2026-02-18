Нови докази како се најдени 350 илјади евра во “ѕидот на судијата”!? Еве што навистина се случило (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Во светот на македонското правосудство, каде што довербата на граѓаните е падната на историски ниски 2%, случајот со судијата Ѓоко Ристов од Апелациониот суд Скопје звучи како сценарио извадено од криминалистички трилер. Приказната за пронајдените 350.000 евра, сокриени во „ѕидот на судијата“, не е само вест за заплена, туку хроника на една исклучително прецизна и психолошки водена полициска операција.

Операција со „бубачки“: Стапицата што ги натера ѕидовите да прозборатСè започнало со опсежна акција во семејната куќа на родителите на судијата Ристов во Неготино. Според изворите, првиот ден од претресот истражните органи го пребарале секој агол на домот, но завршиле со празни раце. Наместо да продолжат со насилство, тие решиле да применат тактика на „тивко повлекување“.Пред да заминат, истражителите во куќата намерно оставиле прислушни уреди, популарно наречени „бубачки“. Пресметката била едноставна: откако ќе останат сами, сопствениците на парите ќе направат грешка. И токму тоа се случило. Родителите на судијата, верувајќи дека опасноста поминала, во доверлив разговор прокоментирале: „Фала му на Бога, не го копнаа ѕидот, не ги најдоа парите“.

Богатството зад плочката: Бункер со 500-евраВеќе следниот ден, службите се вратиле на местото на настанот, но овој пат не барале на слепо. Точно знаеле каде да чукаат. Зад една од кујнските плочки, скриен длабоко во ѕидот, бил откриен таен бункер.Во него биле пронајдени неверојатни 350.000 евра, во голем дел во апоени од по 500 евра – банкноти кои често се поврзуваат со високи готовински трансакции во подземјето. Она што дополнително ги подгреало сомнежите бил свежиот малтер на ѕидот, јасен знак дека „сефот“ бил направен и затворен во еден неодамнешен, итен обид да се сокрие богатството.Сенката на Сашо Мијалков и застарените предметиЗошто овој случај предизвика толку голем потрес? Судијата Ристов не е обично име во судството. Тој бил клучна фигура во некои од најекспонираните предмети на Специјалното јавно обвинителство (СЈО). Тој беше дел од судскиот совет за случајот „Таргет-Тврдина“ – предметот за масовното незаконско прислушување каде што, по серија укинувања на пресуди, случајот за Сашо Мијалков конечно застаре во рацете на апелационите судија.Покрај тоа, неговото име се појавува и во одлуките за притворот на Мијалков во случајот „Трезор“, како и при ослободувањето од притвор на поранешниот генерален секретар на Владата, Драги Рашковски.Одбраната: Сторија за продадена нива и куќен притвор

Адвокатот на судијата, Ѕвонко Давидовиќ, во емисијата „Во Центар“ изнесе поинаква верзија. Тој тврди дека обвинителството во моментов нема ниту еден „син доказ“ што директно го поврзува Ѓоко Ристов со тие пари, ниту пак може да ги поврзе со конкретен случај на поткуп. Тезата на одбраната е дека парите потекнуваат од легална продажба на нива од 7 хектари од страна на неговите родители.Во моментов, судијата Ристов се наоѓа во куќен притвор. Иако истражните органи ова го дефинираат како една од најопсежните акции во македонската историја, за јавноста останува горчливиот впечаток дека додека моќниците како Мијалков уживаат во Монте Карло, правдата кај нас сè уште е сокриена во ѕидови и затрупана во застарени предмети.

