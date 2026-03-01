0 SHARES Сподели Твитни

Нови експлозии може да се слушнат во Техеран, но и во бројни земји од Заливот, додека војната меѓу Израел и Соединетите Американски Држави против Иран продолжува втор ден по ред.

Синоќа беше потврдено дека врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, и други воени претставници се убиени, но американските и израелските лидери објавија дека ќе продолжат со нападите.

Најновите фотографии и видеа покажуваат густ чад по експлозијата во Техеран каде што Американците и Израелците извршија нови напади врз, како што велат, воени цели.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека целта на новите напади е да се осигури дека Иран нема да може да поседува нуклеарно оружје, да се ограничи неговата ракетна програма и да се елиминираат заканите за САД и нивните сојузници.

Во текот на денот, бројни ирански ракети погодија градови во Израел, танкери во Хорскиот теснец, а најновите фотографии и видеа покажуваат и експлозии во американската база во Ербил, Ирак.

Ирачката проиранска група „Сараја Авлија Ал Дам“ во неделата објави дека извршила напади врз американска база во близина на аеродромот Ербил во Ирак. Се слушале силни експлозии, а портокалови блесоци го осветлувале ноќното небо.

Иранската револуционерна гарда претходно објави дека погодила три американски и британски танкери за нафта во Заливот, а извештаите покажуваат дека стотици бродови чекаат пред теснецот Хорез по иранските предупредувања дека никому не му е дозволено да помине.

Покрај тоа, низ целиот Израел се слушаат експлозии и предупредувања за опасност, а девет цивили се убиени во еден израелски град, според израелските медиуми. Американците, исто така, потврдија дека тројца нивни војници се убиени.

Од друга страна, Иранците наведуваат дека само во нападот врз женското училиште во Иран загинале повеќе од 160 луѓе.

The post Нови експлозии видени во Техеран: Сирени се слушаат низ целиот Израел, а погодена е и американската база во Ирак appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: