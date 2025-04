Нови изданија на стрип списанија во продажба

0 SHARES Сподели Твитни

Најновите изданија на Стрип центарот на Македонија во Велес, поддржани од Годишната програма за издаваштво на Министерството за култура и туризам, се преовладани од дела на домашни стрип автори. Програмскиот координатор Томе Трајков информира дека во 37-от број на списанието „Стрип Креатор“ се претставени македонските автори како Дарко Богданов, Александар Стеванов, Кана Бутеска, Теодора Христова, Војдан Андонов и Александар Бараковски. Освен нив, овој број содржи и стрипови од странски автори: Марко Стојановиќ, Марко Николиќ и Миодраг Бунијевац од Србија, Никола Видацковиќ од Хрватска, Ведат Шабанаџовиќ од Босна и Херцеговина и Даниел Даниел од Романија.

Во 38-от број се најдоа творештвата на Милан Јовановиќ, Влада Алексиќ, Дражен Ковачевиќ и Аљоша Томиќ од Србија, Разван Бронеску од Романија, Маја Перак од Хрватска, Димитрис Аврамопулос од Грција, како и македонските автори Александар Танчовски, Елена Апостоловска и Методија Стојановски. „Стрип Креатор“ е значајна публикација во земјава која од 2003 година им овозможува на многу македонски автори да ги објават своите дела, дури и на дебитантите. На страниците на списанието се најдоа и делата на странските и домашни триумфатори од традиционалниот меѓународен стрип конкурс.

Ревијата „СТРИП АЛМАНАХ“ е уште едно издание каде зад работата на Меѓународната стрип колонија, се објавуваат дела на македонски автори, поддржани и од меѓународни уметници. Во 8-от број од ова издание се презентирани дела на Илко Стојановски, Методија Стојановски, Славица Купенкова, Ѓургица Варела, Ана Марија Стефаноска, Ангела Петрушевска, Дарко Бојовски, Мартина Величковска, како и дело од Ивица Сретеновиќ од Србија. Сите овие изданија на СЦМ-Велес се достапни за прегледување и преку е-маилот: [email protected].

