Нови монструозни обвинувања: „На ранчот на Епштајн, на жртвите им биле одземaни органи и сперма?!“

Конгресменка од Ново Мексико упати монструозни нови обвинувања против Џефри Епштајн, покојниот милијардер педофил.

Имено, таа тврди дека неколку лица изјавиле дека биле дрогирани и дека „им биле отстранети органите и им била земена спермата“ на ранчот на Џефри Епштајн во оваа американска држава.

„Имаме луѓе кои велат дека биле дрогирани, им биле отстранети половите органи и спермата од телата и се разбудиле покрај медицинска опрема не знаејќи каде се или што им се случило“, изјави за „Дејли меил“ претставничката на Ново Мексико, Андреа Ромеро.

„Толку е мрачно и збунувачко, и знам дека ако му го споменете ова на некого, звучи многу конспиративно… Но, мора да се сведеме на вистината за тоа што навистина се случило токму овде во нашиот двор“, додаде таа.

People Are Claiming They Had 'Organs and Sperm Harvested From Their Bodies' at Epstein Ranch, Lawmaker Reveals https://t.co/m4pgSjW4bk— Mediaite (@Mediaite) March 10, 2026

Според извештај на „Њујорк тајмс“ од 2019 година, пред неговата смрт, Епштајн „се надевал дека ќе ја засее човечката раса со тоа што ќе им забремени на жените со својата ДНК на неговиот огромен ранч во Ново Мексико“ и „ја доверил својата идеја на научници и други“.

Државните пратеници минатиот месец гласаа за формирање „комисија за вистината“ за да ги истражат наводите за нелегални активности спроведени од Епштајн на неговиот ранч Зоро во Ново Мексико, објави Медиаите .

За разлика од другите имоти на Епштајн, ранчот Зоро никогаш не бил претресен од полицијата по неговото апсење во 2019 година за трговија со луѓе заради сексуална експлоатација.

NewMexico approves comprehensive probe of #Epstein’s Zorro Ranch https://t.co/u7imxXTA9I “He was basically doing anything he wanted in this state without any accountability whatsoever”–NM state Rep Andrea Romero, cosponsor of unanimously passed initiative #EpsteinFiles— Pelle (@PeterNoTail) February 17, 2026

„Министерството за правда на Ново Мексико спроведува активна кривична истрага за прашања поврзани со Ново Мексико во кои е вклучен Џефри Епштајн, вклучително и активности поврзани со ранчот Зоро“, се вели во соопштението, во кое се додава:

„Бараме веродостојни информации од јавноста која може да има сознанија релевантни за настаните што се случија во Ново Мексико.“

За потсетување, истражителите во Ново Мексико неодамна започнаа претрес на поранешниот ранч на покојниот Епштајн , каде што тој и неговите познаници беа обвинети за сексуално злоставување жени и девојки, објавија државните власти.

Како што објави Ројтерс, американската сојузна држава Ново Мексико дејствува врз основа на нови информации во документите објавени во јануари од страна на Министерството за правда на САД , вклучувајќи го и обвинението дека Епштајн наредил телата на две девојчиња да бидат погребани во ридовите во близина на гореспоменатиот имот. Според неофицијални информации, овие девојчиња биле заразени за време на сексуални односи.

