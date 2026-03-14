Нови протести во Сараево поради трамвајската несреќа, демонстрантите разочарани од малиот број присутни

Во 12 часот започна нов собир на граѓани пред Националниот музеј во Сараево по повод трамвајската несреќа што се случи пред повеќе од еден месец, пренесува Klix.ba.

Овој собир е десетти по ред од несреќата, а пред Националниот музеј има неколку десетици луѓе, претежно постари лица.

Масовноста на протестите варираше во претходните денови, од околу стотина луѓе до неколку илјади, но во последно време бројот на демонстранти се намалува.

Како и во претходните денови, на денешните протести присуствуваа и родители кои бараат правда за своите деца, а чии случаи ни се познати од претходно. Пристигнаа и ученици кои велат дека се чувствуваат небезбедно во градот, но собраните коментираат и дека се незадоволни од малата излезност на луѓето.

Со оглед на помалиот број демонстранти, денес не е планирано блокирање на сообраќајот. Групата почна да оди кон центарот по тротоарот од Националниот музеј до СЦЦ, но на раскрсницата во близина на СЦЦ излегоа на патот.

Во трамвајската несреќа, која се случи на 12 февруари, загина ученикот од Брчко, Ердоан Моранкиќ, а неколку лица беа повредени, додека средношколка, Ела, беше тешко повредена.

Граѓаните веќе еден месец преку повремени протести бараат правда за себе и вршат притисок врз Обвинителството на КС одговорно да ја спроведе истрагата.

Демонстрантите прво беа испровоцирани од фактот дека возачот е уапсен, а потоа и од фактот дека нема клучно видео од трамвајот кое требаше да разјасни што се случило во моментот на несреќата.

Поради оваа причина, за време на протестите, демонстрантите често се собираат и застануваат пред зградата на Обвинителството на КС.