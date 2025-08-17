Нови протести пред судот во Нови Сад – во другите градови се протестира пред полициските станици

Во Нови Сад се одржува протест пред зградата на Основниот суд. Во Белград се одржува митинг во полициската станица Вождовац. Протести се одржаа и во Ниш, Крушевац, Краљево, Чачак, Бачка Паланка, Шид и Лесковац.

Во Нови Сад вечерва пред Ректоратот започна протест наречен „Ѓубрето паѓа – народот владее“, со цел да се продолжи, како што изјавија организаторите на социјалните мрежи, она што „беше започнато синоќа – чистење на градот од ѓубре“.

Потоа демонстрантите го продолжија својот протест пред зградата на Основниот суд, каде што чекаат одлука за притвор на шест лица уапсени во претходните протести, но кратко пред 21:30 часот решија накратко да ја посетат полицијата и да се вратат во судот, објавува РТС. На еден од шесте уапсени му се слошило во судницата, брза помош дошла да го земе и го однела во Ургентниот центар, објави порталот 021. Во дворот на судот е сместен и полициски кордон во опрема за нереди. Мегафон пред судницата објави дека „владата продолжува со репресијата“ и дека „судницата е полна со другари на оние што денес се на улица“.

„Мора да бидеме поорганизирани во наредните денови, а единственото место каде што нашиот глас може да се чуе отсега па натаму е улицата. И затоа им кажуваме на граѓаните собрани пред судницата да ги ослободат сите“, се вели во соопштението. Во Белград, на улицата Устаничка се одржува протестен митинг, пред полициската станица Вождовац, бидејќи, како што наведоа, еден демонстрант кој беше удрен од полицаец е приведен во притвор.

Пред полициската станица е истакнат транспарент на кој пишува „Спиј мирно, светецу, тој не е твое дете“.

Протести во Ниш, Краљево, Крушевац… Пред полициската станица во Ниш се одржува протест поради наводното апсење на пет студенти на блокада. Тие беа ослободени по испрашувањето. Потоа демонстрантите се собраа пред канцеларијата на СНС во градот.

Протестот започна на Плоштадот на српските воини во Краљево, од каде што повикаа на мирен протест, велејќи дека тие не се оние што ги запалија канцелариите на Српската напредна партија и дека не се за насилство. Потоа групата се упати кон канцеларијата на СНС, која се наоѓа веднаш до Министерството за внатрешни работи.

Жителите на Крушевац вечерва се собраа на Плоштадот на глумците. Под слоганот „Наша должност не е да чекаме подобри времиња, туку да ги создадеме“, присутните ги повикаа своите сограѓани да им се придружат во борбата против насилството. Тие тргнаа на протестна прошетка до канцеларијата на СНС. Мирен протест се одржува и пред просториите на СНС во Чачак, а припадници на Министерството за внатрешни работи се распоредени пред влезот. Протестни собири се одржуваат и во Бачка Паланка, Шид и Лесковац.