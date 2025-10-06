Нови цени на горивата од полноќ

Поевтинуваат сите видови на горива вечерва од полноќ, соопшти Регултаротната комисија за енергетика која ги објави новите цени.

ЕУРОСУПЕР 95 од вечерва ќе изнесува 74 денари, и ќе се продава поевтино за 1,5 денари. За 1,5 денари поевтинува и ЕУРОСУПЕР 98+ кој од утре ќе се продава по цена од 76 денари.

Цената на ЕУРОДИЗЕЛ се намалува за 1 денар, и од утре ќе чини 68,5 денари.

Се намалува и цената на екстралесното масло за домаќинство за 1,5 денари, односно од утре ќе се продава по цена од 68 денари. Поевтинува и цената на мазутот, од 37,6, сега ќе се продава з 36,7 денари по килограм.