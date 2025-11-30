Ново предупредување од научниците: Еден вештачки засладувач може да предизвика замастен црн дроб

0 SHARES Сподели Твитни

Вештачкиот засладувач сорбитол, кој често се наоѓа во диеталните газирани пијалоци, сладоледот и гумите за џвакање, може да го зголеми ризикот од заболувања на црниот дроб, покажа нова студија. Научниците открија дека шеќерниот алкохол, популарна замена за шеќер поради неговата помала калорична содржина, може да придонесе за развој на масна болест на црниот дроб, објавува Дејли меил.

Замастен црн дроб е состојба која ги засега речиси 100 милиони Американци, карактеризирана со опасно натрупување на маснотии во црниот дроб. Ова може да предизвика воспаление, лузни, па дури и да доведе до откажување на црниот дроб.

Како сорбитолот му штети на црниот дроб?

Истражувачите од Универзитетот Вашингтон во Сент Луис спроведоа тестови на зебра риба за да ги испитаат ефектите на сорбитолот. Тие открија дека сорбитолот природно се произведува во цревата кога нивоата на гликоза се високи, но здравите цревни бактерии обично го разградуваат и го отстрануваат.

Проблемот настанува кога овие бактерии се отсутни, што често е случај кај луѓе кои земаат одредени лекови. Во такви околности, сорбитолот патува до црниот дроб, каде што го поттикнува акумулирањето на масти. Механизмот е следниов: сорбитолот се претвора во фруктоза, која потоа се претвора во масти.

Во својот труд, научниците заклучија: „Заедно, овие наоди укажуваат дека бактериите во цревата што го разградуваат сорбитолот штитат од замастен црн дроб. Ова укажува дека прекумерниот внес на сорбитол преку исхраната може да претставува ризик за развој на замастен црн дроб.“

Д-р Гари Пати, водечки автор на студијата и истражувач на метаболизмот, објасни: „Сорбитолот може да се произведува во телото на значителни нивоа. Но, ако ги имате вистинските бактерии, се покажува дека тоа не е важно. Меѓутоа, ако ги немате вистинските бактерии, тогаш станува проблематично. Бидејќи под тие услови, сорбитолот не се разградува и, како резултат на тоа, оди во црниот дроб.“

Важно е да се напомене дека тестовите се спроведени на риби и ќе биде потребно да се повторат на луѓе за да се потврдат резултатите. Сепак, истражувачите истакнуваат дека ова е јасно предупредување за ризиците што може да ги претставува сорбитолот.

Опасности и симптоми на замастен црн дроб

Замастениот црн дроб може да биде предизвикан од прекумерна тежина или дебелина, инсулинска резистенција, дијабетес и високо ниво на масти во крвта. Сорбитолот природно се наоѓа во овошје како јаболка и праски, но се произведува и масовно како нискокалоричен засладувач.

Бидејќи често не предизвикува никакви симптоми, лекарите предупредуваат дека повеќето случаи остануваат недијагностицирани. Некои од предупредувачките знаци може да вклучуваат болки во стомакот, чувство на ситост, екстремен замор или слабост. Други симптоми вклучуваат гадење, губење на апетит, необјаснето губење на тежината, пожолтување на кожата и белките на очите и оток на стомакот, нозете или рацете.

Доколку не се лекува, состојбата може да напредува до лузни на црниот дроб, што на крајот доведува до откажување на органите, иако овој процес може да трае со години. Третманот вклучува лекови, совети за губење на тежина и избегнување на алкохол, а во најтешките случаи, трансплантација на црн дроб.

Претходни предупредувања за опасностите од фруктоза

Истиот тим истражувачи претходно предупреди за негативните ефекти од фруктозата, уште еден шеќер што често се додава во илјадници прехранбени производи и пијалоци. Нивната студија објавена минатата година покажа дека фруктозата може да го забрза растот на одредени видови тумори на кожата, дојката и грлото на матката.

Според ова истражување, црниот дроб ја претвора фруктозата во компоненти што туморите ги користат за изградба на нови клетки и раст. Колку побрзо расте туморот, толку поагресивен може да стане ракот.

Важно е да се направи разлика помеѓу додадената фруктоза, која најчесто се наоѓа во преработената храна во форма на сируп од пченка со висока содржина на фруктоза, и природната фруктоза во овошјето. Овошната фруктоза доаѓа спакувана со растителни влакна и други хранливи материи кои ја забавуваат нејзината апсорпција во крвотокот.

