Ново Dell AI портфолио достапно кај Макпетрол А.Д.

Dell Technologies неодамна го редизајнираше своето портфолио на персонални компјутери, вметнувајќи вештачка интелигенција за унапредување на креативноста и продуктивноста на корисниците. Овие нови производи се осмислени за да го олеснат користењето на AI за развивачите и ИТ администраторите, овозможувајќи им лесно креирање и имплементација на AI апликации на Dell AI PC уредите. За да се олесни изборот на соодветен уред, Dell воведе унифициран систем на именување:

– Dell: За забава, учење и работа.

– Dell Pro: За професионална продуктивност.

– Dell Pro Max: За врвни перформанси.

Ова ново брендирање нуди унифицирано корисничко искуство низ сите производи. Новите модели содржат најнови процесори од Intel, AMD и Qualcomm, нудејќи подобрени перформанси и проширени способности за AI. Dell го претстави и Dell Pro AI Studio, дел од Dell AI Factory, кој нуди комплетен сет на алатки за развивачи на софтвер за лесна имплементација на AI апликации.

Оваа иницијатива ја зацврстува позицијата на Dell Technologies како водечки во вградувањето на вештачката интелигенција во персоналните компјутери. Понудените решенија ги задоволуваат потребите на модерните корисници и професионалци. Во Македонија, новото портфолио е достапно преку официјалниот партнер Макпетрол, кој нуди поддршка и консултации за Dell уредите, осигурувајќи извонредно корисничко искуство. Македонските корисници со ова можат да бидат во чекор со глобалните технолошки трендови и да ја искористат моќта на вештачката интелигенција за зголемена продуктивност.

