Нов европски одбранбен систем со вештачка интелигенција – Италијанците ја претставуваат „Куполата на Микеланџело“

талијанската одбранбена компанија Леонардо го претстави „Куполата на Микеланџело“, напреден одбранбен систем со вештачка интелигенција за Европа.

Италијанската одбранбена компанија „Леонардо“ ги откри своите планови за напреден штит базиран на вештачка интелигенција (ВИ), дизајниран да ги заштити европските градови и клучната инфраструктура од растечки безбедносни закани.

Проектот, наречен „Куполата на Микеланџело“, е развиен за заштита на стратешките национални и европски области и средства од напади како што се хиперсонични ракети и беспилотни летала, пренесува „Еуроњуз“.

„Со системот Микеланџело, Леонардо уште еднаш ја потврдува својата посветеност на развој на решенија што ги штитат граѓаните, институциите и инфраструктурата со комбинирање на напредна технологија, систематска визија и силни индустриски капацитети“, рече Роберто Чинголани, извршен директор и генерален директор на компанијата, пренесува Телеграф.

„Во свет каде што заканите брзо се развиваат и стануваат сè посложени – и каде што одбраната е поскапа од нападот – одбраната мора да воведува иновации, да предвидува и да прифаќа меѓународна соработка.“ Компанијата вели дека има за цел проектот да биде целосно оперативен до крајот на оваа деценија.

Како функционира напредниот штит?

Куполата на Микеланџело се разликува од постојните одбранбени системи бидејќи ги комбинира најнапредните копнени, морски, воздушни и вселенски сензори, како и платформи за сајбер одбрана, системи за команда и контрола и вештачка интелигенција.

Леонардо вели дека системот создава еден вид „безбедносен чадор“ што може да детектира, следи и неутрализира широк спектар на закани. Ова вклучува хиперсонични ракети, напади со беспилотни летала, површински и подземни поморски напади, како и непријателски копнени сили, дури и за време на големи, координирани напади.

Системот, исто така, користи повеќе сензори и предвидливи алгоритми за да ги предвиди непријателските активности и автоматски да ги координира најефикасните одбранбени мерки.

Зајакнување на европската одбрана

Европа значително ги зголеми своите буџети за одбрана откако поранешниот американски претседател Доналд Трамп предупреди за можноста за намалување на финансиската поддршка за алијансата.

Во овој контекст, иницијативата „Европски вселенски штит“ (ESSI) беше лансирана во октомври 2022 година, со цел зајакнување на одбраната на континентот од воздушни закани по руската инвазија на Украина. Сè уште не е познато дали новата технологија на Леонардо ќе биде интегрирана во програмата ESSI.

