Нов земјотрес денеска во Хрватска – тлото се затресе неколку минути после пладне

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Нов потрес ја погоди денеска Хрватска, шест минути после пладне.

Епицентарот бил меѓу Петриња и Сисак. Земјотресот бил со јачина од 3,8 степени, пренесува Индекс.хр

Сеизмолошката служба на Хрватска наведува дека епицентарот на потресот бил околу 6 километри југозападно од Петриња, кај Страшник.