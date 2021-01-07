Нов потрес ја погоди денеска Хрватска, шест минути после пладне.
Епицентарот бил меѓу Петриња и Сисак. Земјотресот бил со јачина од 3,8 степени, пренесува Индекс.хр
Сеизмолошката служба на Хрватска наведува дека епицентарот на потресот бил околу 6 километри југозападно од Петриња, кај Страшник.
Балкан
Нов земјотрес денеска во Хрватска – тлото се затресе неколку минути после пладне‹‹ Претходна вест Следна вест ››
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Нов потрес ја погоди денеска Хрватска, шест минути после пладне.
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