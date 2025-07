Нов конфликт избувна на Блискиот Исток: Друзите поддржани од Израел се судрија со бедуини, десетици мртви

0 SHARES Сподели Твитни

Сириското Министерство за внатрешни работи објави дека станува збор за еден од најсмртоносните секташки судири во земјата во последните години, што се случува во време кога земјата останува политички и безбедносно нестабилна по падот на режимот на Башар ал-Асад.Судирите избувнаа откако еден трговец од племето Друзи беше киднапиран на патот помеѓу Дамаск и Свеида минатата недела. Сведоците тврдат дека токму ова киднапирање започнало синџир на насилство што кулминирал во вооружени судири меѓу вооружени членови на бедуинските сунитски племиња и локалните милиции на Друзите.Според Рајан Маруф, истражувач и уредник на порталот „Сувајда24“ со седиште во градот Свеида, ситуацијата драматично ескалираше:„Овој циклус на насилство експлодираше на застрашувачки начин. Ако не се запре, се движиме кон масакр“, предупреди тој.

Update:The Houran Bedouin tribes have inflicted heavy casualties on the Israeli-backed Druze militias, and captured several of their militiamen to exchange for the civilians kidnapped by the militias, and expelled them from two towns. (Soura al-Kubra, Talha) Reports say that… pic.twitter.com/ePU5wYKYcI— Warfare Analysis (@warfareanalysis) July 14, 2025

Ова е првпат конфликти од ваков вид да избувнат во самиот град Свеида, главен град на истоимената покраина. Борбите беа најинтензивни во округот Маквас на истокот од градот, населен со бедуински племиња. Друзите го опколија и окупираа тој дел од градот, додека во исто време бедуините ги нападнаа друзските села на запад и север од Свеида.Сириското Министерство за внатрешни работи објави дека владините сили ќе започнат директна интервенција во Свеида за да ги запрат судирите и ги повика сите страни да соработуваат со безбедносните служби.Зголемени тензии по падот на режимот на АсадСудирот се случува само неколку месеци откако исламистичките бунтовници, предводени од групата Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС), го зазедоа Дамаск и го соборија режимот на Башар ал-Асад, кој оттогаш избега во Русија. Оттогаш, новата исламистичка влада се обидува да воспостави контрола врз земјата, но многу делови од Сирија, како што е Свеида, остануваат сцена на секташки тензии и насилство.

Bedouins, accompanied by new Syrian regime’s “security forces”, including a guy wearing an ISIS patch mind you, on their way to attack Druze minority in the South.US envoy to Syria @USAMBTurkiye just compared the head of those jihadists’ Ahmad Al Sharaa as “George Washington” pic.twitter.com/e0NDCiFjw2— Bassem (@BBassem7) July 14, 2025

Сириската опсерваторија за човекови права со седиште во Велика Британија објави дека бројот на жртви во последните судири се искачил на 37, вклучувајќи 27 Друзи – меѓу кои две деца – и 10 Бедуини. Околу 50 лица беа ранети, а многумина беа префрлени во болници во блискиот град Дера.Гувернерот на покраината Свеида, Мустафа ал-Бакур, ги повика граѓаните на воздржаност и одговорност, нагласувајќи ја важноста на „одговарањето на националните повици за реформи“. Религиозните лидери од заедницата Друзи, исто така, повикаа на смирување на ситуацијата.Друзите, кои бројат околу 700.000 во Сирија, во голема мера му беа лојални на режимот на Асад, надевајќи се дека ќе ги заштитат од мнозинските сунитски фракции за време на 13-годишната војна. Но, по неговиот пад, расте загриженоста дека новата влада, предводена од исламистички фракции, нема да ја гарантира безбедноста на малцинствата.

Clashes continue between Bedouins and Druze factions. pic.twitter.com/uaP4dsuXbY— Beirut Wire (@beirutwire) July 13, 2025

Порано оваа година имаше напади врз членови на алавитското малцинство, како и напади врз цркви и верски објекти низ целиот Дамаск. Според Би-Би-Си, Друзите се во зголемен страв – не само поради можни физички напади, туку и поради недостатокот на заштита од новите власти.И додека насилството ескалира, некои западни земји се обидуваат да ги обноват односите со Сирија. САД ја отстранија ХТС од листата на странски терористички организации на почетокот на месецот, додека британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами стана првиот член на британската влада што ја посети Сирија од почетокот на востанието пред 14 години.И покрај обидите за стабилизација, секташките конфликти како оние во Свеида укажуваат на длабоките поделби што сè уште ја уништуваат Сирија и се закануваат да предизвикаат нови бранови насилство во регионот.



