Нов конфликт меѓу познатите поранешни сопружници: Не можат да се договорат за едно

Актерот Бен Афлек и неговата поранешна сопруга Џенифер Лопез не можат да се договорат за продажба на нивната вила вредна 68 милиони долари, која има 12 спални соби и 24 бањи.Латино искушувачката Џенифер Лопез и нејзиниот поранешен сопруг, актерот Бен Афлек, не можат да се договорат за продажба на нивната палата во Беверли Хилс, Калифорнија, вредна 68 милиони долари.Поранешниот заеднички дом на поранешната златна холивудска двојка е на пазарот речиси девет месеци.„Додека Афлек сака да ја намали цената за да ја заврши куќата што е можно поскоро, Лопез сè уште бара купувач“, изјавија извори за TMZ во средата.Ben Affleck and Jennifer Lopez are the latest celebrities who are selling their multi million dollar mansion in California.The Beverly Hills mansion is being listend for $68 million.A compiled list of Epstein’s files by the FBI mentions Ben Affleck. pic.twitter.com/NOQE5D5FJv— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 12, 2024Според агенцијата, од почетокот на годината нема сериозен интерес за куќата.Поранешните сопружници ја рекламирале продажбата на вилата од 3.800 метри квадратни во јули 2024 година и наводно добиле понуда од 64 милиони долари за неа во септември минатата година, но купувачот од непознати причини за јавноста се откажал.Во меѓувреме ја покачија цената на 68 милиони долари.Лопез (55) и Афлек (52) првично го купија домот, кој има 12 спални соби и 24 бањи, за 60,85 милиони долари во јуни 2023 година.Покрај тоа, огромниот имот има затворен простор за спортски активности, теретана и голем базен во дворот. Има и гостинска куќа, дома за дома и гаража за 12 коли, како и паркинг места за 80 коли.Ben Affleck & Jennifer Lopez buy $60 Million mansion in Los Angeles pic.twitter.com/ARo5RW9Q5L— Daily Loud (@DailyLoud) June 1, 2023Вилата нуди поглед на планинскиот венец. Локацијата на имотот се смета за една од најбезбедните во Беверли Хилс бидејќи има два влеза од приватни и затворени улици.„Куќата на Бен никогаш не му се допадна“, изјави упатен за People во јуни 2024 година. „Тој е премногу далеку од своите деца.Лопез, исто така, наводно мислела дека имотот е „преголем за неа“.По нивниот развод во јануари оваа година, пејачот и актерката се преселиле во дом вреден 18 милиони долари во близина на Лос Анџелес, а Афлек купил имот од 20 милиони долари во Пацифик Палисадес во август 2024 година пред неговата поранешна сопруга да поднесе барање за развод.



