Нов сајбер напад врз 150 државни агенции, Мајкрософт покажува прст кон руски хакери.

Нов кибер-напад погоди над 150 американски и странски владини агенции, тинк-тенк и хуманитарни групи.

„Мајкрософт“ вели дека виновниците се истите Руси кои стојат зад хакерот „Соларвиндс“.

A new cyber-attack has hit more than 150 U.S. and foreign government agencies, think tanks and humanitarian groups.

Microsoft says the culprits are the same Russians behind the Solarwinds hack. https://t.co/KS5DIvofpZ pic.twitter.com/jQjP7AkbvR

— PBS NewsHour (@NewsHour) May 28, 2021