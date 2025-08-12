Нов скандал во Националната агенција Еразмус, Ана Михајлов осомничена од ОЛАФ назначена за в.д директорка?

Владата на ВМРО-ДПМНЕ и премиерот Христијан Мицкоски ја враќаат „вмровската партиска мафија“ во Националната агенција за европски образовни програми, која управува со милионски фондови од Европската унија преку програмата „Еразмус +“, обвини потпретседателот на СДММ на СДСМ, Јовица Јанковиќ.

„Денеска објавуваме нов скандал на власта. Како пред очите на целата јавност, Владата на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски повторно ја враќа вмровската партиска мафија во Националната агенција за европски образовни програми?“, рече Јанковиќ.

Тој посочи дека на 1 август, без транспарентност и без консултација со Европската унија, на местото в.д. директор на Агенцијата е назначена Ана Михајлов. Според него, назначувањето е контроверзно бидејќи Михајлов во минатото била „во самиот центар на најголемиот скандал во оваа институција“.

„Клучното прашање е што се крие зад назначувањето на Ана Михајлов на чело на Агенцијата? Ниту начинот, ниту времето на назначувањето воопшто не е случајно. Сега започнуваат локалните избори и најважно – завршува истрагата за предметите што ОЛАФ ги достави до македонското обвинителство“, изјави тој.

Јанковиќ се повика на официјалниот извештај на Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ) од 2023 година, каде, според него, „јасно е наведено дека постои основано сомневање за злоупотреба на над 2 милиони евра во периодот на претходната влада на режимот на Груевски, почнувајќи од 2016 година“.

„Идентификувани се повеќе од 50 физички и правни лица во Македонија и пет земји-членки на ЕУ, сите дел од вмровската шема. Преку вмровските внатрешни кадри, вработени во агенцијата, протекувале информации за апликанти и евалуатори. Надворешна фирма управувала со проекти на над 15 училишта, што претставува флагрантно кршење на грант-договорите“, рече тој.

Потпретседателот на СДММ нагласи дека од свиркачи во Агенцијата дознале за „силен притисок да се спречи истрагата на Јавното обвинителство“, токму поради тоа што „води до Ана Михајлов и нејзините најблиски фамилијарни и пријателски ангажирани евалуатори од ВМРО-ДПМНЕ“.

„Дали ова е причината да биде поништен претходниот конкурс за директор? По кој критериум е назначена токму Ана Михајлов и зошто токму сега? Дали зад назначувањето се крие вистинската намера на власта да ја блокира истрагата на ОЈО и ОЛАФ?“, праша Јанковиќ.

Тој порача дека „ова е враќање на вмровската мафија во Агенцијата“ и најави дека СДСМ ќе ја продолжи темата, информирајќи ја јавноста за сите детали и информации со кои располага.