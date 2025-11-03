Нов скок на дизелот, поскапуваат и бензините

0 SHARES Сподели Твитни

Од полноќ поскапуваат бензините и дизелот, а се зголемува и цената на Мазутот.

Регулаторната комисија за енергетика одлучи бензините да поскапат за пола денар, а дизелот за еден денар.

Според ова, новата цена на Еуросупер БС-95 ќе биде 74 денари за литар, а Еуросупер БС-98 ќе се продава по цена од 76 денари за литар.

Новата цена на дизелот ќе биде 71 денар откако претходно на двапати имаше згоемување на цената.

Се менува и малопродажната цена на мазутот која се зголемува за 0,856 ден/кг и сега ќе изнесува 36,913 ден/кг.

Единствено иста останува цената на Екстра лесното масло за домаќинство.

