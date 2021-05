Нов тренд кај младите: Расипано месо и дрога, а потоа пофалби на Интернет

Новиот тренд што се појави кај младите загрижи многу родители и лекари. Поради пандемијата на коронавирус и невозможноста да излезат во клубови, тие смислија нов предизвик: јадат сирово и расипано месо за да конзумираат дрога, а потоа пишуваат за тоа искуство на социјалните мрежи.

Месото го оставаат во тегла неколку недели или дури месеци и чекаат да се расипе и го консумираат само кога бојата ќе стане кафеава и сива и кога ќе се појави мувла.

„Чувам пилешко месо во тегли, го оставам во фрижидер неколку недели, а потоа го јадам. Сега ќе бидам „хај“, напишал еден корисник на Твитер.

Losing my mind over this pic.twitter.com/14B4LYBuQb

