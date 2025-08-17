Нов тренд на социјалните медиуми нуди алтернатива на летната еуфорија – без чувство на вина

0 SHARES Сподели Твитни

Нов тренд кој на многумина им се допадна – „ништо посебно не се случува, и тоа е во ред“.

Нов тренд се шири на TikTok и Instagram – „Мек август“ – и сè повеќе луѓе го прифаќаат како алтернатива на летната еуфорија, објавува City Magazine.

Заборавете на мантрата „hot girl summer“ што ги исполни нашите распореди до пукање во последниве години, принудувајќи нè да одиме на бесконечни состаноци и да позираме покрај базенот како нашиот статус на социјалните медиуми да зависи од тоа.

Што значи „Мек август“?

Тоа не е изолација, ниту строга дигитална детоксикација. „Мек август“ е повик да се успори, да се дозволи август да помине полека, без FOMO и без список на „задолжителни работи“.

Наместо спектакуларни моменти за мрежите, избираме мали ритуали за себе – утринско кафе без телефон, прошетки без цел, книга што се чита без план да заврши во приказна на Инстаграм или оброк што го правиме полека, без брзање.

На мрежите се појавуваат сè повеќе видеа што ги документираат овие моменти – без филтри, без позирање. Пораката е едноставна: „Ништо посебно не се случува – и тоа е сосема во ред“.

Нов тренд што не ја бара „најдобрата верзија од себе“

За разлика од наративите за грижа за себе кои сè уште имаат елемент на продуктивност („искористете го летото за да работите на себе“), „Мекиот август“ не бара напредок. Доволно е да постоите. Денот да помине без да се чувствувате виновни што не сте направиле „ништо корисно“.

Можете да спиете попладне, да ја поминете вечерта во тишина или едноставно – да не планирате ништо.

И познатите личности ја сакаат тишината

Флоренс Пју, Зендаја и Селена Гомез отворено зборуваат за важноста на ваквите паузи. Гомез веќе некое време ги користи социјалните медиуми за да промовира забавување и мали, едноставни ритуали кои помагаат во зачувувањето на менталното здравје.

Нивните пораки очигледно наоѓаат плодна почва кај публиката која е сè повеќе уморна од императивите за успех и совршенство.

Лето за чувства, а не за покажување

Во свет обликуван од алгоритми, „Мекиот август“ ја враќа контролата во наши раце: не мора да одите никаде, да изгледате „најдобро досега“ или да бркате содржина. Само бидете присутни. Бидејќи, на крајот на краиштата, мирисот на книга, звукот на дождот или погледот низ прозорецот – ова се работите што остануваат со нас најдолго.

Ако мора да следите тренд ова лето, нека биде таков што нема да ве замори, туку ќе ве врати кон себе.

Пронајдете не на следниве мрежи: